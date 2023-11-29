العالم اليوم - تسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 5.2% بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر تسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 5.2% بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليسجل أعلى نسبة نمو منذ الربع الأخير في 2021.

وأظهرت البيانات الأميركية في قراءة ثانية أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل توقعات بأن تبقى نسبة النمو دون تغيير عن القراءة الأولى عند 4.9 بالمئة.

وتعد نسبة النمو الحالية هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأميركي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في قراءة أخيرة، مواصلا أداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وظلت القراءة الثانية مطابقة لنفس النسبة المسجلة في القراءة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 2 بالمئة.