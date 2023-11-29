العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في جنين بينهم طفلان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بينهما طفلان، خلال اجتياحه مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والذي بدأ الليلة الماضية واستمر الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوات الإسرائيلية قتلت الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) في جنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها: "إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال وجودهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما".

وأصيب شابان أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.

وأرغم الجيش الإسرائيلي الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصف منزلا من طائرة مسيرة.

رواية الجيش الإسرائيلي

وأصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بيانا مشتركا أكدا فيه اغتيال القيادي في "كتيبة جنين"، محمد زبيدي، خلال الاقتحام.

وذكر البيان، الذي أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أن قواته قتلت اثنين من كبار المطلوبين الفلسطينيين، بينهما الزبيدي.

ولم يؤكد الخبر أي مصدر فلسطيني حتى الآن.

لكن وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن القوات الإسرائيلية أخذت معها بعد الانسحاب جثامين لفلسطينيين من جنين.

الخارجية الفلسطينية تدين

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه "قتل إسرائيل لطفلين فلسطينيين جنين وتطالب بجرأة دولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال".

ودعت إلى "ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها وحربها على قطاع غزة فورا".