محافظ المركزي الإيراني يعلن افتتاح مصرف في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين عن افتتاح مصرف إيراني في سوريا قريبا، وفقا لما ذكرته وكالة "تسنيم" اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن فرزين أكد خلال لقاء نظيره السوري محمد عصام هزيمة، أن زيادة العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة مدرجة على جدول أعمال البلدين.

ونوه محافظ البنك بتطور المصرفية الالكترونية وشبكة البطاقات البنكية في إيران مؤكدا استعداد المركزي الإيراني للتعاون المشترك مع سوريا بهذا المجال.

وبين أن من الاستراتيجيات الهامة التي تتبناها إيران لتنمية التعاون التجاري مع دول الجوار، إحلال العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.

بدوره أكد حاكم سوريا المركزي محمد عصام هزيمة، على ضرورة تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين دمشق وطهران، معتبرا أن الغاء الدولار من التبادل الاقتصادي التجاري والاعتماد على العملات الوطنية سيصب بمصلحة الميزان التجاري البيني والاقتصاد الوطني والمواطنين.

وأشاد هزيمة بالتطور الذي شهدته إيران بمجال المصرفية الالكترونية مشددا على ضرورة تشكيل مجموعات عمل تستهدف تعزيز التعاون التقني بمجال الربط والتعاون المصرفي.

وكان رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس قد بحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سوريا وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي، وتسهيل التعاملات التجارية البينية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على إيلاء تنمية العلاقات المصرفية كل الأهمية باعتبارها من الأولويات في العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية، وإيجاد بدائل عن منظومات الدفع التي تستخدم كسلاح وعقوبات ضد الدول، وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين في سوريا وإيران، وإعداد مذكرات التفاهم بهذا الشأن ليصار إلى توقيعها خلال الفترة القريبة المقبلة.