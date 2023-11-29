استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية.
واستشهد الطفلان آدم سامر الغول (8 سنوات) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاماً)، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال.
وتعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار أمام منزل عائلته في حي البساتين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.
من جانبها قالت مصادر أمنية ومحلية إن قوات العدو وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، طالت 12 مواطنا.
كما جرفت جرافات العدو البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.
واختطفت قوات العدو أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.
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