العالم اليوم - حماس تعلن مقتل 3 محتجزين في قصف إسرائيلي سابق

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن مقتل 3 محتجزين في قصف إسرائيلي سابق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - أعلنت حركة حماس، مساء الأربعاء، أن ثلاثة محتجزين قتلوا خلال قصف إسرائيلي سبق الهدنة التي بدأت الجمعة الماضية.

وذكرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تلغرام" أن 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في قصف سابق على قطاع غزة.

وأضافت أن أسماء المحتجزين هي:

شيري سلفرمان بيباس

كفير بيباس

أرئيل بيباس

بيان من الجيش الإسرائيلي

وسريعا، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يقول إنه يتحقق من بيان حماس بشأن مقتل أصغر الرهائن وأسرته.

وذكرت حركة حماس أن العشرات من المحتجزين لديها قتلوا بقصف إسرائيلي خلال أيام الحرب، يصل عددهم وفق بعض التقديرات إلى نحو 60.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن حركة حماس أفرجت عن 86 محتجزا لديها بينهم 66 إسرائيليا.

ولفت إلى أن حكومته تعتقد أن لدى حماس حاليا 161 محتجزا.