العالم اليوم - وزير الديوان الأميري الكويتي: حالة أمير البلاد مستقرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - أكد الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، مساء الأربعاء، بأن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة.

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميركي في الكويت أن أمير البلاد لايزال يتلقى العلاج اللازم. وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية. وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" ذكرت في وقت سابق اليوم أن الشيخ نواف الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة. ونقلت الوكالة أن الأمير "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوص طبية وإن حالته الصحية مستقرة". ولم يوضح تقرير الوكالة المشكلة الصحية التي يعاني منها أمير البلاد، 86 عاما.

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