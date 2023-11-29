الهدنة تنتهي اليوم .. الاحتلال يخرقها بحرا وجهود حثيثة لوقف دائم للنار

اقتحامات ومواجهات عنيفة بالضفة

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

تنتهي الهدنة في غزَّة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فيما يبذل الوسطاء الدوليون جهودًا حثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار رغم إقدام الاحتلال على خرق الهدنة بقصف نفذته الزوارق الحربية.

وتفرج حركة حماس يوميًّا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة الماضية عن عشر رهائن من النساء والأطفال مقابل إفراج الاحتلال عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عامًا.

والتقى مديرًا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية الثلاثاء رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث «المرحلة المقبلة» من اتفاق الهدنة، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الزيارة.

وأعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك «ندعم تمديد هذه الهدنة وأي هدنات مستقبلية في حال الضرورة، للسماح بزيادة المساعدات وتسهيل الإفراج عن جميع الرهائن».

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي عددًا من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزَّة.

وأفادت مصادر صحفية بأنَّ زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال، قد خرقت خلال الأيام الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرَّة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مُخيَّم المغازي، ما أدَّى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضًا سبعة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزَّة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة.

وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال ليل الثلاثاء/‏الأربعاء، مُخيَّمي عين السُّلطان وعقبة جبر في مدينة أريحا، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع فلسطينيين. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر لم تسمها، أنَّ القوات الإسرائيلية اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مُخيَّم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت مُخيَّم عين السُّلطان وتمركزت وسط أحد أحيائه. وأضافت المصادر، أنَّ مواجهات عنيفة تخللها إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص الحي اندلعت في مُخيَّمي عين السُّلطان وعقبة جبر.