العالم اليوم - اكتتاب قياسي لـ«تاكسي دبي».. وتسعير السهم بهذه القيمة

انتم الان تتابعون خبر اكتتاب قياسي لـ«تاكسي دبي».. وتسعير السهم بهذه القيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت شركة تاكسي دبي، الأربعاء، استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم، والذي يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وسيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار) يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي، بعد التسوية لتغطية أية نفقات تتعلق بالطرح.

وشهد الاكتتاب العام طلباً كبيراً تجاوز 150 مليار درهم إماراتي (حوالي 41 مليار دولار) من جانب المستثمرين الدوليين و المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بأكثر من 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، ويعد هذا أكبر طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في سوق دبي المالي.

وشهد الاكتتاب العام إقبالاً ضخماً بين مجتمع المستثمرين العالمي حيث تجاوزت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين حجم الاكتتاب حوالي 135 مرة.

وحظي الاكتتاب العام بإقبال كبير من المستثمرين المحليين، و تجاوز حجم الطلب على شريحة المستثمرين الأفراد 13 مليار درهم و تجاوزت الطلبات بأكثر من 94 مرة بعد زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد.

ويعكس هذا الاهتمام الكبير ثقة المستثمرين بآفاق النمو الكبيرة لشركة تاكسي دبي، حيث يدعم الاكتتاب العام رؤية التنقل والاستدامة في دبي ويمثل تأكيداً للثقة الكبيرة في أسواق رأس المال المزدهرة في دبي.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 تحت الرمز "DTC"، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقريباً 4.6 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.26 مليار دولار).

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.26 مليار دولار).

وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01 بالمئة من رأس مال الشركة الحالي.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا من خلال شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.