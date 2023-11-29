العالم اليوم - بعد إعلان حماس.. إسرائيل تحقق بمقتل أصغر الرهائن وأمه وشقيقه

انتم الان تتابعون خبر بعد إعلان حماس.. إسرائيل تحقق بمقتل أصغر الرهائن وأمه وشقيقه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يحقّق في إعلان الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل رضيع (10 أشهر) وشقيقه (4 أعوام) وأمهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه "يتحقّق من صحة المعلومات"، مشيرا إلى أن "حماس تعرّض حياة جميع الرهائن في قطاع غزة ومن بينهم 9 أطفال للخطر وهي مسؤولة عن أمنهم".

وفي وقت سابق، ذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت حماس عبر قناتها على تيليغرام أنها أطلقت سراح رهينتين روسيتين بطلب من القيادة الروسية.

تمديد الهدنة في غزة ليومين آخرين

من جانب آخر، قال مصدران أمنيان مصريان إن المفاوضين الذين يسعون لتمديد الهدنة المستمرة لستة أيام في غزة يعتقدون أن من الممكن تمديدها ليومين آخرين.

وأضاف المصدران أن عدد الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حركة حماس والذين سيتم إطلاق سراحهم عند التمديد لا يزال قيد الإعداد.

كما أشارا إلى أن مفاوضات إطلاق سراح المزيد من الرهائن المدنيين تسير بشكل جيد، لكن مسألة الرهائن العسكريين الذين تحتجزهم حماس تمثل عقبة.