روسيا تسيطر على بلدة جديدة قرب باخموت شرق أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قواتها سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة، قرب باخموت في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن "قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وحرّرت قرية "أرتيموفسكوي" مستخدمة التسمية الروسية لبلدة كروموف.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، كانت قرية كروموف الواقعة على الطرف الغربي من باخموت تتكوّن من بضعة شوارع وعشرات المنازل قبل بدء الهجوم الروسي.

وتحولت مدينة باخموت ومعظم البلدات في هذه المنطقة إلى أنقاض، وفر جميع سكانها تقريبًا.

وسيطر الروس على باخموت في مايو الماضي بعد أشهر من القتال. وتركت مجموعة فاجنر عددًا كبيرًا من مقاتليها هناك.

لكن منذ مايو، لم تحقق القوات الروسية أي اختراق، بل خسرت خلال الأشهر الستة الماضية أراضٍ كانت قد سيطرت عليها.