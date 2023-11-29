العالم اليوم - نتنياهو يجيب على السؤال الأكثر تكرارا بشأن حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يجيب على السؤال الأكثر تكرارا بشأن حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن سؤالا بعينه يطرح على نحور متكرر في الأيام الأخيرة.

وذكر نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أنه في "الأيام الأخيرة اسمع سؤالا: هل بعد استنفاد المرحلة الراهنة من إعادة مختطفينا ستعود إسرائيل إلى القتال؟".

وأضاف: "جوابي هو قطعا نعم".

وتابع: "لا يمكن إلا أن نعود إلى القتال وحتى النهاية. هذه هي سياستي وهذه هي السياسة التي يدعمها الكابينت بأكمله (...)".

وتأتي تصريحات نتنياهو على الرغم من تزايد المؤشرات على تمديد جديد للهدنة التي أوقفت القتال المندلع بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن مقترح لـ"هدنة طويلة" بين الطرفين، جرى تقديمه للوسطاء.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة "رويترز" إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وأضاف المسؤول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر، وتبحث في معايير مرحلة جديدة من الهدنة.

وكانت إسرائيل وحركة حماس وافقتا على هدنة لأربعة أيام، بدأت الجمعة الماضية، ثم جرى تمديدها ليومين آخرين، تنتهي صباح الغد.