نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر يتسلم 10 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة في اتفاق التبادل مع حركة حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر إسرائيلي أن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة والمقرر إطلاق سراحهم بموجب المرحلة السادسة من الاتفاق، سلموا إلى الصليب الأحمر في القطاع.

ومن غير الواضح حتى الآن المكان الذي تمت عملية التسليم.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تسليم 10 اسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج اليوم عن 30 فلسطينيا مقابل 10 اسرى إسرائيليين بغزة. كما سيتم الإفراج عن 4 تايلانديين خارج الاتفاق مع حماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم هم 16 طفلا و14 إمراة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأخر تسليم الأسرى لأسباب لوجيستية بسبب وجودهم في مناطق متعددة وبحوزة فصائل أخرى غير "القسام".

وتقول إسرائيل أن التأخر في إطلاق سراح الأسرى لأسباب تقنية وأن المرحلة ستكتمل في نهاية المطاف.

والأسرى المتوقع إطلاق سراحهم الليلة هم 7 أطفال و3 نساء إسرائيليات، بالاضافة لسيديتين روسيتين من المحتجزين.

وقال الجيش الاسرائيلي أنه تم تسليم محتجزتين تحملان الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر من غزة وهما في طريقهن إلى إسرائيل.

وقالت حماس أنه استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلقت الحركة اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن 146 إسرائيليا مايزالون أسرى لدى حماس في غزة.

يتزامن تسلم الصليب الأحمر للاسرى الاسرائيليين مع انعقاد مجلس الحرب في إسرائيل لبحث احتمال تمديد الهدنة المؤقتة يومين آخرين.