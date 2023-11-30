نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية فلسطين يتهم إسرائيل بمحاولة ترهيب حلفائها منتقدي تصرفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إسرائيل بمحاولة ترهيب منتقدي تصرفاتها، وأنها تطال بترهيبها كل من يحاول الدفاع عن القانون الدولي في أنحاء العالم، حتى من يعتبر حليفا لها.

وقال الوزير المالكي خلال جلسة اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن أمّة ونستحق احترام ووحدة موقف الشعوب تجاهنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لا يحق لإسرائيل أن تقتل المدنيين الذين قامت باحتلالهم"، مؤكدا أن "إسرائيل لا تسعى إلى الأمن، ولو هي أرادت ذلك لكانت قد اختارت السلام".

تجدر الإشارة إلى أن اليوم 29 نوفمبر تصادف مناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" والذي تم إقراره في العام 1979.

وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. حسب ما ذكره موقع منظمة "اليونسكو"، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين الذي حصل في نفس هذا التاريخ في عام 1947.

ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه.

وفي هذا السياق، أحيت تونس، اليوم الأربعاء، مع سائر المجموعة الدولية، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت تونس على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونية لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة