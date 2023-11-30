العثور على جثث 5 أطفال خُدّج في أحد مستشفيات غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنها عثرت على 5 أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 7 أسابيع من الحرب، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرًا “من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء”.
وأضاف القدرة “تركت قوات الاحتلال 5 أطفال خُدّج” عُثر عليهم “متحللين جزئيًا”.
وتابع أن “الجنود منعوا العائلات من الاقتراب” من الأطفال الحديثي الولادة قبل الثلاثاء.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلًا خديجًا خلال حصار قوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 8 منهم استشهدوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.
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