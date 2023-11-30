العالم اليوم - حركة "حماس" تفرج عن 10 رهائن إسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر حركة "حماس" تفرج عن 10 رهائن إسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمّنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأميركية واحدة"، مشيراً إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً.

ووصلالرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة إلى مصر مساء الخميس، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكّد الجيش الإسرائيلي من جانبه أنّ الرهائن المفرج عنهم "في طريقهم إلى إسرائيل".

وفي وقت سابق من الأربعاء، وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجَزَتين لدى حركة حماس إلى مصر، بعد الإفراج عنهما من قطاع غزة الأربعاء، وذلك بعد اجتيازهما معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.

وقالت "حماس" في بيان أنها سلمت كلاً من يلينا تروبانوف (50 عاماً) وإيرينا تاتي (73 عاماً) للجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت أفرجت الأحد عن رون كريفوي، وهو إسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين "استجابةً لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية"، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية".