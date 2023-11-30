العالم اليوم - ثالث زيارة للمنطقة.. بلينكن يصل تل أبيب لبحث هدنة غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:22 صباحاً - وصل وزيرالخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، يوم الخميس،، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حماس والدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

وهبطت طائرة الوزير الأميركي في مطار بن غوريون في تلّ أبيب في الدقائق الأولى من فجر الخميس آتية من سكوبيي.

وسيلتقي بلينكن الخميس في القدس عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدّمهم الرئيس إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما سيتوجّه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقال بلينكن الأربعاء على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "سنركّز خلال اليومين المقبلين على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وأضاف "نودّ أن نرى تمديد الهدنة بسبب ما حقّقت - أولاً وقبل كلّ شيء الإفراج عن الرهائن وعودتهم إلى ديارهم وكنف عائلاتهم".

ونقلت "فرانس برس" عن بلينكن إنه يعتقد أنّ تمديد الهدنة يصب أيضا في مصلحة إسرائيل.

وأضاف "إنّهم يركزون أيضاً بشكل كبير على إعادة مواطنيهم إلى إسرائيل لذا نكثّف جهودنا لتحقيق ذلك".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل قبل ساعات من انتهاء مفاعيل الهدنة التي بدأت قبل ستة أيام وأتاحت إطلاق عشرات الرهائن من قطاع غزة وثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

واندلعت الحرب بين الطرفين إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر تسلل مقاتلون من حماس عبر الحدود إلى إسرائيل وقتلوا 1200 شخص معظمهم من المدنيين وخطفوا 240 آخرين.

وأدى القصف الجوي والهجوم البري الإسرائيلي في غزة إلى مقتل ما يقارب 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين، وفق مسؤولي حماس، كما سويّت أجزاء كبيرة من شمال القطاع بالأرض.

وأبدت حماس الأربعاء استعدادها لتمديد الهدنة لمدة أربعة أيام والإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الحركة في الوقت الذي يسعى فيه وسطاء إلى وقف دائم للحرب.

وفي هذا الصدد، دعا بلينكن إلى "تهيئة الظروف الملائمة لسلام حقيقي ودائم. وبالنسبة لنا، فإنّ أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال حلّ الدولتين".

ومن إسرائيل، سيسافر بلينكن الجمعة إلى دبي لحضور اجتماع مع مسؤولين إقليميين يتمحور حول الحرب بين إسرائيل وحماس، وللمشاركة أيضاً في افتتاح قمّة المناخ (كوب 28) التي تستمر أسبوعين.