العالم اليوم - محمد بن زايد وبايدن يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق، بجانب ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، كونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات وأهميته في تعزيز العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول فاعلة لتحدي التغير المناخي تصب في مصلحة جميع دول العالم.