نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون في أمريكا يعبرون عن استعداداتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر المصريون في الخارج، بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن استعدادهم للمشاركة في التصويت في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة مصر 2024، وذلك خلال عدد من اللقاءات أجرتها معهم قناة "القاهرة الإخبارية" في أمريكا.



وقال أحد المصرييين في أمريكا "نحن جاهزون لأيام الجمعة والسبت والأحد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهذا حق الدستور علينا، وهذه المرة غير المرات السابقة، أشعر أن مصر خلال السنوات العشر الماضية كان لها إنجازات عديدة بخاصة في حقوق المصريين بالخارج، وأن يكون لهم حق التصويت".

وأضاف آخر "هذه المرة هناك زخم جيد جدا، وخلال الأيام الماضية عقد أكثر من لقاء في نيويورك ونيوجيرسي، بحضور الكثير من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين المصريين، والجميع أجمعوا على أن مشاركة الجالية المصرية في الانتخابات المقبلة في هذا الظرف يؤكد للمصريين في مصر أن المصريين في الخارج مهموين مثلهم تماما بمستقبل الوطن.



وقالت مواطنةمصرية في أمريكا "دائما حريصين على التواجد في كل انتخابات في بلدنا، بخاصة في هذا الوقت الحرج، سوف تترتب على هذه الانتخابات أشياء كثيرة جدا في الوقت الحالي، سواء في التنمية أو في الدفاع عن أمن الوطن، ونحن نرى المخاطر التي تحيط بمصر من كل الاتجاهات".