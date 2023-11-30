نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصريون بالخارج يترقبون بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامي عمرو خليل، إنه خلال السنوات الماضية كان مشهد وقوف المصريين بالخارج أمام مقار السفارات جزءا أصيلا من المشهد الانتخابي، وحرص أبناء مصر خلال الاستحقاقات السابقة على المشاركة بإيجابية وممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب.

وأضاف خلال تقرير عرضه في حلقة اليوم من برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 14 مليون مصري بالخارج ينتظرون انطلاق عملية التصويت في خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، حيث تبدأ عملية التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافق الأول والثاني والثالث من ديسمبر، وحال إجراء جولة إعادة سيكون التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافق الخامس والسادس والسابع من يناير 2024.

وأوضح أنه تبلغ عدد السفارات والقنصليات التي ستجرى فيها عملية التصويت 137 منتشرة في 121 دولة حول العالم حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وسيحق لكل مواطن مصري أتم 18 عاما قبل الدعوة للانتخابات في 25 سبتمبر الماضي المشاركة في الانتخابات، سواء بالرقم القومي أو بجواز السفر.

وتابع أنه سيشارك الناخبون في الانتخابات المقبلة عبر أجهزة هواتف لوحية يمكنها التعرف على جواز السفر ومعرفة هل للمواطن حق التصويت أم لا، والتصويت سيكون مرة واحدة بالخارج أو بالداخل ولا يجوز التصويت بالخارج والعودة للتصويت بالداخل.