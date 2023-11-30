العالم اليوم - قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - قال مراسل "دوت الخليج" إن عملية إطلاق نار في حي راموت بالقدس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين.

وأضاف: "سقوط 8 مصابين 2 منهم في حال حرجة والباقي متوسطة وطفيفة بعملية إطلاق نار في حي راموت بالقدس".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زاكي هيلر: "ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في ترامبيادا عند مدخل القدس، مسعفو نجمة داود يقدمون العلاج الطبي لـ 6 حالات متوسطة بينهم إصابة خطرة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين المشتبه بهما "تم تحييدهما على الفور".

وأعلنت حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة لمدة يوم إضافي هو اليوم الخميس، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لأيام التهدئة 7 أيام.

وتم خلال هذه الفترة إطلاق سراح متبادل لمحتجزين وأسرى من الجانبين، وسط توقعات بأن تبدء عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب القطاع في حال لم يتم الاتفاق على تمديد التهدئة أكثر.