العالم اليوم - أسهم اليابان تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني الخميس ليسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات إذ أدت الرهانات على وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها إلى ارتفاع الأسهم العالمية.

وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من موسم أرباح قوي للشركات حل في وقت سابق من الشهر الجاري. وساعد انخفاض الين المصدرين وتجار التجزئة على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بنجاح.

وارتفع نيكي 0.5 بالمئة إلى 33486.89 نقطة عند الإغلاق وصعد في جلسة ما بعد الظهر بعد أن أمضى معظم فترة الصباح على انخفاض طفيف.

وأدى ذلك إلى زيادة مكاسب المؤشر لهذا الشهر إلى 8.52 بالمئة، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة خلال اليوم ليحقق مكاسب شهرية 5.38 بالمئة.

ووصل نيكي إلى أعلى مستوى له في 33 عاما عند 33853.46 نقطة في 20 نوفمبر.

وأصبحت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق اليوم الخميس أكبر رابح بالنسبة المئوية وبالنقاط على المؤشر بعدما ارتفعت 4.32 بالمئة.

وزاد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.94 بالمئة الليلة الماضية مقارنة بأداء متباين للغاية لمؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية.

وسجلت أسهم شركات الشحن أفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو بعدما ارتفعت 2.01 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 133 سهما وانخفض 87 واستقر خمسة.