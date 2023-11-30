ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في القدس إلى 3 إسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة القدس.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أن إصابتين في حالة حرجة من جراء إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شابين أطلقا النار بالقرب من محطة للحافلات.

وأطلقت شرطة الاحتلال النار على مُنفذَيّ العملية، ما أدى إلى استشهادهما.

وذكرت القناة 12 العبرية أن منفذي حادث إطلاق النار من سكان القدس الشرقية.

وتجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار الذي وقع خلال ساعة الذروة الصباحية عند أحد مداخل المدينة.