العالم اليوم - انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ "COP28"، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وسط مشاركة دولية واسعة.

وتسلمت دولة الإمارات في بداية الفعاليات رئاسة المؤتمر من مصر التي ترأست النسخة الـ 27 من المؤتمر العام الماضي. وجاء ذلك في مراسم شارك فيها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتر "COP28"، سلطان الجابر، ووزير الخارجية المصري ورئيس الدورة السابقة من المؤتمر "COP27"، سامح شكري. وقال سامح شكري في كلمته: كانت الدورة السابقة من مؤتمر الأطراف في وقت حاسم في مواجهة التحديات وكان العالم يتعافى من أزمة "كوفيد-19"، وحرب أوكرانيا.

إن المؤتمر كان يمثل نداءً قمنا بالاستجابة له معا، لمواجهات الأضرار المناخ وتمويل برامج التكيف المناخي وتطوير العمل

في مواجهة التغير المناخي.

في مواجهة التغير المناخي. استمعنا إلى جميع الأصوات والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالتكيف المناخي.

نحتاج إلى أن نستمع إلى أصوات المجتمعات المتغيرة من التغير المناخي.

يجب إشراك الدول النامية بجهود مكافحة تغير المناخ. كلمة سلطان الجابر وبعد تسلمه رئاسة مؤتمر الأطراف أدلى سلطان الجابر بالتصريحات التالية: أول فعل رسمي أقوم به كرئيس لمؤتمر الأطراف هو أن أقوم بتقدير زميلي الوزير سامح شكري، بعد أن قمت بقيادة المؤتمر بحكمة وتكامل وشجاعة.

نحن نقدر خدماتك وإنجازاتك والتزامك بشأن التغير المناخي، كما أقدر دور كل شخص في هذه القاعة.

نأتي من دول مختلفة وخلفيات مختلفة وأجيال مختلفة، بيد أننا نتشارك شيئا مشتركا، ففي نقطة ما في حياة كل منا، نقوم باختيار يسهم في المساعدة في رفع هذه الأثقال من أعبائنا والمضي إلى الأمام.

دولة الإمارات العربية المتحدة مسرورة وسعيدة باستضافة مؤتمر الأطراف، وفي الوقت نفسه وبكل تواضع تقوم بكل ذلك في هذه الحقبة الخاصة بالأفعال المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.

نحن وأنتم تعلمون هذه اللحظة وأهميتها ونحن نشعر كما تشعرون بأهمية هذا العمل ونرى كما ترون أن العالم وصل إلى نقطة التقاطع.

منذ مؤتمر باريس للمناخ، عملنا على بعض الإنجازات، لكننا نعلم بأن الطريق الذي سلكناه لم يصل بنا إلى وجهتنا.

يجب توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ.

المؤتمر الحالي يجب أن يصل إلى أعلى مستويات التكيف.

يجب الوفاء بالعهود المتعلقة بالتمويل.لن نقوم بتجاهل أية مشكلة وسنقوم ببحث التحديات بطريقة شمولية.

ملتزمون بإطلاق العنان للتمويل لضمان عدم اضطرار الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي. كلمة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل اليوم نجد أنفسنا في ملف التغير المناخي نأخذ خطوات بسيطة بطريقة بطيئة في عالم غير متزن.

يجب البدء باتخاذ الخطوات اللازمة بالتمويل ومواجهة تغير المناخ.

يجب تسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ.

كل الالتزامات الخاصة بالتمويل والتكيف ومكافحة التغير المناخي يجب أن تكون متوائمة في أهداف التنمية المستدامة.

هيا بنا لنكون شفافين في القرارات والنقاشات.

يجب الوفاء بالوعود الخاصة بالمساءلة وإيجاد النظام الخاص بذلك.

بعد هذا المؤتمر يجب التأكيد على أن المسيرة ستكون واعدة للوفاء بالعهود.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات .. في رعاية الله وحفظة