العالم اليوم - شجرة الحياة.. عمل فني افتراضي يبهر حضور COP28

انتم الان تتابعون خبر شجرة الحياة.. عمل فني افتراضي يبهر حضور COP28 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - في مركز الطاقة بالمنطقة الخضراء، داخل مدينة إكسبو التي تحتضن فعاليات COP28، تتواجد "شجرة الحياة".

وتعتبر شجرة الحياة، في مركز الطاقة، أول عمل فني تفاعلي بالعالم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ويرمز للاستدامة البيئية بطريقة معاصرة.

ويستوحي هذا العمل الفني تصميمه من الغاف، وهي شجرة محلية تنمو في دولة الإمارات وتشتهر بقدرتها على الازدهار في ظروف قاسية.

وتعتبر شجرة الحياة عملا فنيا رقميا تفاعليا بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويعكس أهمية الفن والتكنولوجيا في التوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على كوكبنا.

وفي أسفل الشجرة المبتكرة، توجد شاشة يضع فيها المستخدم تعهدا بيئيا، في مجالات مختلفة.