العالم اليوم - وزير المالية التركي: النمو الاقتصادي سيتباطأ بالفترة المقبلة

انتم الان تتابعون خبر وزير المالية التركي: النمو الاقتصادي سيتباطأ بالفترة المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، بأن البيانات التي صدرت، الخميس، وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9 بالمئة في الربع الثالث، وهي نسبة أكثر من المتوقع، مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.

وقال شيمشك لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية "النمو الاقتصادي قوي وهذا أمر مشجع".

وأردف قائلا "لكن المهم هنا هو زيادة جودة النمو"، مضيفا أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو.

وأضاف أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز ومن المتوقع أن تزيد اعتبارا من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، وأن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.

ويوم أمس، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 4.5 بالمئة في 2023، بالمقارنة مع 5.5 بالمئة في 2022، على أن يبلغ النمو 2.9 بالمئة في 2024، و3.2 بالمئة في 2025.

وقالت المنظمة في تقرير، إن الاقتصاد التركي سجل أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري بفضل صلابة الطلب المحلي مدعوما بسياسات نقدية ومالية شديدة التيسير.

لكن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في أكتوبر الماضي، وصول النمو في تركيا إلى 4 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.