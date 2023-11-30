العالم اليوم - الإمارات ستسهم بـ100 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الخميس إن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد أن وافق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 رسميا على ترتيبات صندوق الكوارث المناخية "نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فالة لتداعيات تغير المناخ... ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".

وتبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في يومه الأول، الخميس، في دبي، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ورئيس مؤتمر الأطراف كوب28، بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في كوب27، "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".

وفي نفس السياق، تعهدت ألمانيا بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق كوراث المناخ، وبريطانيا 60 مليون جنيه إسترليني، وأميركا 17.5 مليون دولار، واليابان 10 ملايين دولار.