نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد المستشفيات العاملة في شمال غزة ارتفع إلى خمسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة من واحد إلى خمسة منذ بدء الهدنة الإنسانية، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان نشر على موقعه أمس الأربعاء.

وقال بيان المكتب الأممي إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و"الأونروا" قامتا بتسليم المواد الغذائية وغير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود إلى ملاجئ غزة التي تستضيف النازحين داخليا، فضلا عن المستودعات والمستشفيات، بينها المستشفى الأهلي ومستشفى الصحابة في مدينة غزة، حيث حصلا على ما مجموعه 10500 لتر من الوقود، مما يكفي لتشغيل المولدات لمدة سبعة أيام تقريبا.

وأضاف البيان أنه إضافة إلى الوقود، قامت وكالات الأمم المتحدة بتسليم المستشفيين الأدوية المنقذة للحياة والإمدادات الجراحية التي تشير التقديرات إلى أنها كافية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لـ 100 مريض في كل مرفق.

ومع ثلاثة مستشفيات أخرى، هذه هي المستشفيات الخمسة الوحيدة في شمال غزة (من أصل 24 مستشفى قبل التصعيد الأخير)، التي تعمل الآن، ولو جزئيا، وتستقبل بعض المرضى.

وأكد البيان أن حجم المساعدات التي تصل معظمها إلى غزة عن طريق جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطينية والمصرية والوكالات الأممية لا يزال غير كافيا لتلبية احتياجات أكثر من 2 مليون فلسطيني هناك.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأسرة المتاحة في مشافي غزة انخفض بمقدار 2.5 مرة منذ 7 أكتوبر، ليصل إلى 1400 سرير، وذلك بسبب الغارات الإسرائيلية ونقص الوقود.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 335 هجوما على المستشفيات الفلسطينية خلال هذه الفترة، منها 164 هجوما في قطاع غزة و171 هجوما في الضفة الغربية، بينما تم الإبلاغ عن 33 هجوما على المرافق الطبية في إسرائيل.