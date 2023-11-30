عباس يسلم بلينكن ملفا كاملا عن "جرائم إسرائيل" في غزة والضفة

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أحمد جودة - القاهرة - سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ملفا كاملا عن "جرائم إسرائيل" في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

واستقبل عباس بلينكن اليوم الخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف الحرب.

وأكد عباس خلال اللقاء، على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا".

وقام بتسليم بلينكن ملفا كاملا حول "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم".

وطلب عباس من وزير الخارجية الأمريكي أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية "بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق أسرانا وأبناء شعبنا".

وجدد التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي "لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله"، مشددا على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها".