العالم اليوم - إعلان قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة السابعة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم الخميس، وذلك عقب الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة لمدة يوم واحد.

وتشمل القائمة 15 طفلا و15 امرأة من داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ضمت القائمة (8) أسيرات و(22) شبلاً وطفلاً قاصراً، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم (30) أسيراً وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله*

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش - بيت لحم عبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلس يونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليل إدريس احمد عبد الرحمن عبد-رام الله قصي عوض محمود مصري- رام الله محمود إبراهيم محمود متولي- قلقيليه عبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان - الخليل عبد الله اياد باجس البو- الخليل يوسف حسين محمد حامد- رام الله محمود رائد محمد اخليل- الخليل اسامة ماهر محمد قبها- جنين احمد فضل خضر عجلوني- القدس محمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام الله رائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليل احمد محمد احمد مرزوق- القدس محمود إبراهيم محمود شلودي- القدس أبيّ يوسف عبد الحميد ابو مارية-الخليل محمود حسن احمد قطناني-نابلس علي كريم كامل العساكر- بيت لحم مهران عمار ابراهيم حميدان-القدس قسام محمد عبد المجيد حامد- رام الله عز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله

*الأسيرات*

أهداب محمد علي حوراني- الداخل صابرين علي قائد عطاونة - الداخل هديل باسم علي محاميد- الداخل شهد حمد مصطفى سويطات- الداخل أسيل حسين محمود سويطات- الداخل أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- الداخل آيات سعيد قاسم عثامنة- الداخل رنا محمد حسين سويلات- الداخل

وفي وقت سابق الخميس، قال مراسل "دوت الخليج" إن الفريق الأمني المصري المشرف على عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يستعد لاستلام قائمة جديدة للمحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم، الخميس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، تمديد الهدنة مع إسرائيل يوما إضافيا، ليصبح بذلك عدد أيام الهدنة المستمرة منذ يوم الجمعة 7 أيام.

وقالت الحركة في بيان لها: "تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس".

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، أنّ العمل بهذه التهدئة سيستمرّ في ظلّ مواصلة الوسطاء جهودهم لتمديدها وفق الإطار المنصوص عليه.

وقال الجيش في بيان إنّ "الهدنة العملياتية ستستمر في ظلّ جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن وفقاً للشروط المتّفق عليها مسبقاً بين الطرفين".