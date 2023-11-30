العالم اليوم - "مصدر": "COP28" نقطة انطلاق هامة لدعم التنمية المستدامة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - قال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر في شركة مصدر، في مقابلة مع دوت الخليج، إن مؤتمر الأطراف "COP28" نقطة انطلاق هامة للمجتمع الدولي للتعبير عن جهوده لدعم التنمية المستدامة، والتصدي للتغير المناخي، والوصول إلى هدف صفر كربون بحلول عام 2050.

وأضاف الرمحي، على هامش اليوم الأول لنطاق مؤتمر الأطراف في دبي، إن دولة الإمارات كانت سباقة في الالتزام الجاد والفعال في تحديد أهداف التنمية المستدامة، كما أنها من الرواد في العمل على انتقال الطاقة.

وقال إن شركة مصدر الإماراتية تلعب دورا هاما في تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تتواجد في أكثر من 40 دولة، وتعمل على مشاريع قيمتها 20 مليار دولار.

وانطلقت صباح الخميس، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "COP28" في دبي، والذي يقام في الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، مع 70 ألف مشارك، على ما أفادت الرئاسة الإماراتية للمؤتمر.