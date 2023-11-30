العالم اليوم - الجابر: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار إنجاز تاريخي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - اعتبر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر أطراف المناخ، الدكتور سلطان الجابر، الخميس، أن تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية إنجاز تاريخي.

جاءت تصريحات سلطان الجابر خلال مؤتمر صحفي في مدينة إكسبو دبي، التي تحتضن مؤتمر الأطراف "COP28" الخاص بالمناخ، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 12 ديسمبر.

وتحدث الجابر عن تبني المؤتمر في يومه الأول قرار تفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وقال الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف: "إن الصندوق إنجاز مهم في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، وهو أمر غير مسبوق وتاريخي".

واعتبر أن هذا القرار يمثل "انطلاقة جيدة جدا لهذا المؤتمر والعمل الحقيقي بدأ للتو".

وأضاف أن "الذين انخرطوا في مؤتمرات الأطراف السابقة يعرفون أن هذا الأمر غير مسبوق واستطعنا أن ننجز ما تم الوعد به في النسخة السابقة من مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، بما يشمل إجراءات تشغيل هذا الصندوق".

وتابع الجابر: "شاركت في 12 مؤتمر أطراف في السابق وكل مؤتمر له طابعه الخاص، لكن لم أشعر بهذا المستوى من السعادة والحماس في صفوف كل الأطراف المنخرطة في هذه المحادثات (خلال هذا المؤتمر)".

وشدد على أن هذا المؤتمر مختلف عن غيره وكذلك رئاسته، مشددا على العزم على "تحقيق أهدافنا وتقديم أقصى عدد من النتائج الطموحة ولن يكون هذا مهمة بسيطة، فالأسبوعين المقبلين لن يكونا سهلين، لأنه سيكون هناك عمل كبير".

ومع ذلك، أكد أنه واثق من تقديم نتائج غير مسبوقة في مواجهة التحديات المناخية.

وبدوره، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "كان هناك قرار تاريخي في قمة شرم الشيخ (العام الماضي) بتأسيس صندوق الخسائر والأضرار، لكن التحدي كان هو كيف يمكن أن نقوم بعد عام واحد و5 اجتماعات بتفعيل ذلك الصندوق".

وأشاد بإقرار صندوق الأضرار والتعويضات عن الخسائر بسبب الكوارث المناخية في مؤتمر الأطراف بإكسبو دبي.

وأضاف أن "نبأ تفعيل صندوق الخسائر والأضرار يمنح هذه القمة انطلاقة جيدة، لأن الحكومات والمفاوضين يجب أن يستغلوا هذا الزخم من أجل تقديم أشياء واعدة.

ودعا إلى البناء على ما تحقق في اليوم الأولى من مؤتمر الأطراف.