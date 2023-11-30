العالم اليوم - تباين بأداء مؤشرات وول ستريت رغم الآمال بانتهاء رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر تباين بأداء مؤشرات وول ستريت رغم الآمال بانتهاء رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - تباينت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت"، الخميس، وذلك رغم صدور أحدث قراءة لتقرير رئيسي بخصوص التضخم والتي عززت آمال المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتها، لتبدأ بعدها مسيرة الانخفاض.

وسجل مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نموا صفريا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري في الولايات المتحدة نموا صفريا في أكتوبر الماضي، مقابل توقعات بأن يسجل نموا بنسبة 0.1 بالمئة.

كما تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، في أكتوبر الماضي، لينمو بنسبة 0.2 بالمئة.

تحركات الأسهم

خلال الساعات الأولى من التداول، صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 166.15 نقطة أو 0.47 بالمئة عند الفتح إلى 35596.57 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 4.29 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4554.87 نقطة. وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 6.56 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 14265.05.

إلا أن أداء المؤشرات انعكس، إذ تراجع "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز 500" إلى المنطقة الحمراء.