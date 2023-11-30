العالم اليوم - حراس الأقصى يكتشفون مستوطنا كان يحمل سكينا

انتم الان تتابعون خبر حراس الأقصى يكتشفون مستوطنا كان يحمل سكينا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أصدرت الأوقاف الإسلامية في القدس، مساء الخميس، بيانا أكدت فيه أن حراس المسجد الأقصى أمسكوا مستوطنا إسرائيليا كان يحمل سكنيا بينما كان يهم بدخول المسجد.

وذكرت الأوقاف الإسلامية أنه جرى الإمساك بالمستوطن الإسرائيلي أثناء دخوله من باب القطانين، ومنعوه من الدخول إلى الأقصى.

وأضافت أن الحراس سلموا المستوطن إلى الشرطة الإسرائيلية المتمركزة عند ذلك الباب.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية بيانا بشأن هذه الحادثة على الفور.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من هجوم فلسطيني في القدس أوقع 3 قتلى إسرائيليين وأصاب 8 آخرين

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، لكن على شكل مجموعات وبحماية قوات إسرائيلية.