العالم اليوم - مؤتمر "COP28".. مفاجأة ثورية في "مزرعة مدينة إكسبو"

انتم الان تتابعون خبر مؤتمر "COP28".. مفاجأة ثورية في "مزرعة مدينة إكسبو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:25 مساءً - تمكن مزرعة مدينة إكسبو دبي التي تحتضن فعاليات مؤتمر الأطراف الخاص بتغير المناخ (COP28)، الزوار من رؤية كيفية زراعة الفواكه والخضراوات في الصحراء.

وتمتلئ هذه المساحات الداخلية والخارجية، التي يطلق عليها اسم "Expo City Farm" في إكسبو دبي، بالمحاصيل المقاومة للمناخ وستظل بمثابة مكان دائم في مجتمع "Expo".

وتطرح المزرعة الفريدة فكرة الزراعة المُستدامة، وتغذية المزروعات دون استخدام المواد الكيميائية، وتوفير الأمن الغذائي دون انبعاث الغازات الدفيئة.

مفاجأة ثورية وسط المزرعة

ومن بين تقنيات الزراعة الداخلية، والري بالمياه المكثّفة من الهواء، وغيرها من الابتكارات التقنية الحديثة، برزت تقنية "Biochar"، وهو الفحم الحيوي، وتم استعراض قدراته الزراعية الهائلة خلال مؤتمر (COP28).

ما هو الفحم الحيوي؟

الفحم الحيوي هو عبارة عن مادة غنية بالكربون، تصنع عند تعريض مواد عضوية إلى درجات حرارة تفوق 400 درجة مئوية، مع غياب الأوكسجين، في عملية تسمى التحول الحراري.

تحبس هذه العملية الكربون الذي تحتويه المادة العضوية الأساسية بشكل مستقر وتمنع عودته للغلاف الجوي.

فوائده للزراعة

ويتم استخدام الفحم الحيوي لرفع خصوبة التربة، وتحسين خصائصها الفيزيائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وحماية النباتات من بعض الأمراض الناجمة عن التربة.

بالإضافة لذلك، يعد الفحم الحجري مادة غنية بالكربون ويمكنه الصمود في التربة لآلاف السنين، مما يجعله وسيلة فعّالة لاحتجاز الكربون، وبالتالي التخفيف من الاحتباس الحراري وتغير المناخ.