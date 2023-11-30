العالم اليوم - البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل

انتم الان تتابعون خبر البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:25 مساءً - تلقت البرازيل، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، دعوة للانضمام الى تحالف "أوبك+" اعتبارا من السنة المقبلة.

وقال مكتب الرئاسة البرازيلي إن البرازيل تلقت دعوة للانضمام لتحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للسعودية، لكن الحكومة لم ترد بعد على الدعوة.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته المجموعة، فقد حضر اجتماعها اليوم، وزير المعادن والطاقة في البرازيل التي ستنضم إلى ميثاق التعاون الخاص بالتحالف من يناير 2024.