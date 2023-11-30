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أحمد جودة - القاهرة - افرج الاحتلال الإسرائيلي، عن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي، بالإضافةً إلى 30 سجينًا آخرين، في وقت سابق من اليوم، جاء ذلك في إطار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

قهرت إسرائيل.. الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تتصدر التريند عقب الإفراج عنها

قهرت إسرائيل.. الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تتصدر التريند عقب الإفراج عنها

تم اعتقال عهد التميمي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بتهمة التحريض على العنف.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة تضم أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في وقت سابق من اليوم، على موقعها الإلكتروني، وكانت عهد التميمي من بين المفرج عنهم.

من هي عهد التميمي

قهرت إسرائيل.. الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تتصدر التريند عقب الإفراج عنها

اشتهرت عهد التميمي عام 2017 عندما صفعت جنديًا إسرائيليًا داهم قريتها النبي صالح في الضفة الغربية، فهي مُنذُ سنوات وهي تحتج مع آخرين على مصادرة إسرائيل للأراضي في المنطقة.

وحُكم على التميمي، بعد صفع الجندي الإسرائيلي، بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد أن اعترفت بالذنب في تهم مخففة تتضمن الاعتداء.

ولدى عهد التميمي 3 أشقاء، وتم اعتقال والدها عام 1988 بعد انتفاضة الأقصى، ثم اعتقل مرة أخرى عام 1993، وتعرض للتعذيب في سجن الاحتلال؛ مما تسبب في إصابته بشلل نصفي في قدمه ويده.

وتعتبر التميمي واحدةً من المئات من الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تم اعتقالهم منذ بدء أعمال العنف في المنطقة، وذلك في إطار الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

تنتهي الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل، اليوم الخميس، تم خلالها إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن عدد كبير من الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق حركة حماس سراح عدد من الرهائن بلغ عددهم نحو 240 شخصًا تم احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.