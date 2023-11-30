العالم اليوم - أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري منذ يناير

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري منذ يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:23 مساءً - سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أكثر من شهرين، الخميس، لتختتم نوفمبر على ارتفاع كبير بعد أن عززت بيانات أظهرت انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا الرهانات على أن البنوك المركزية ستخفض أسعار الفائدة قريبا.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا أكبر مكاسب شهرية له منذ يناير، مع قفزة 14.7 بالمئة في قطاعي العقارات، الشديد التأثر بأسعار الفائدة، والتكنولوجيا.

وخلال شهر نوفمبر، ارتفع "ستوكس 600" بنسبة 5.74 بالمئة.

وأظهرت بيانات منطقة اليورو أن التضخم تباطأ إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 2.9 بالمئة في أكتوبر، وهو أفضل كثيرا من التوقعات بالانخفاض إلى 2.7 بالمئة، بينما كانت الزيادة السنوية في التضخم في الولايات المتحدة هي الأصغر منذ أوائل عام 2021.

وفي الوقت نفسه لامس مؤشر الأسهم القيادية في إيطاليا مستوى مرتفعا جديدا في 15 عاما، وصعد 0.2 بالمئة مسجلا قفزة 25.5 بالمئة منذ بداية 2023 ليتفوق على مؤشر ستوكس 600 الذي صعد 8.6 بالمئة هذا العام.

وقلص المؤشر آي.بي.إي.إكس في إسبانيا مكاسبه بعد تسجيل أعلى مستوى منذ عام 2018، ليرتفع 22.2 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وصعدت أسهم قطاع الطاقة اليوم واحدا بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج اجتماع أوبك+، قبل أن تتراجع في وقت لاحق من الجلسة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.