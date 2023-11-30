العالم اليوم - غوتيريش يشيد بتبني تفعيل صندوق أضرار المناخ في "COP28"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:23 مساءً - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، بتبني قرار تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ في افتتاح مؤتمر الأطراف"COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر غوتيريش أن الصندوق يمثل "وسيلة أساسية لتحقيق العدالة المناخية".

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "يدعو القادة الى تقديم مساهمات سخية من أجل أن ينطلق الصندوق ومؤتمر المناخ على قواعد صلبة"، وفق "فرانس برس".

وكان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" تبنى في يومه الأول الخميس في دبي، قرار تفعيل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.

وينظر إلى القرار على أنه خطوة تاريخية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.

ويمثل القرار ثمرة مؤتمر "COP27" الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث أُقر إنشاء الصندوق مبدئيا لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة، مما يسلط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في الدورة الحالية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق: "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".

ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضمّ 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل "معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية".

الإمارات في طليعة المساهمين

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، إن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.

وكتب وزير الخارجية الإماراتي على منصة "إكس": "نهنىء كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".