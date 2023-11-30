ماكرون يعلن الإفراج عن محتجزة فرنسية من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:30 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الإفراج عن محتجزة فرنسية من قطاع غزة، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

تصعيد غير مسبوق

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

فيما قتل مستوطنان اثنان وأُصيب 7 آخرين في حادث إطلاق نار بالقدس.

معاناة الضفة الغربية

وحذر الدكتور ناصر اللحام، المتخصص في الشأن الفلسطيني، من أن الضفة الغربية لا تزال محاصرة من الاحتلال الإسرائيلي، وتعاني من الاعتقالات العشوائية والبطالة، وذلك في وقت يفترض أنه موسم سياحة مع أعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد في بيت لحم، ولكن لا يوجد إلا الاعتقالات.

وانتقد ناصر اللحام، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أداء منظمة التحرير الفلسطينية حيال الأوضاع الحالية، قائلا: "لا يعجبني أداء منظمة التحرير وأداءها متأخر عن الهدف وتحتاج إلى هيكلة بحيث تتواكب مع الحدث وهي تجلس على الدكة وتنتظر كأنها جمهور".

وأوضح اللحام، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال صاحب القرار في دولة الاحتلال، ويمسك خيوط الجيش، ومستمر، وهذا مبني على تقارير ومتابعة.