نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي: أسقطنا مسيّرة انطلقت من مناطق الحوثيين نحو مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مقر القيادة المركزية الأمريكية بيانا توضيحيا لما قال إنها عملية إسقاط لطائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تتجه نحو مدمرة الصواريخ "آرلي بيرك يو إس إس كارني" في منطقة البحر الأحمر.

وحمل البيان الذي دونته القيادة المركزية الأمريكية بتاريخ يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر، عنوان "المدمرة (يو إس إس كارني) تسقط طائرة دون طيار".

وقالت: "نحو الساعة 11 صباحا بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء قامت مدمّرة الصواريخ الموجهة (آرلي بيرك يو إس إس كارني) بإسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز (كيه إيه أس – 04) في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "المسيرة تم إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وكانت متجهة نحو المدمرة كارني وقت إسقاطها في الوقت الذي كانت المدمّرة كارني ترافق سفن أمريكية أخرى تحمل معدات عسكرية إلى المنطقة".

وتابع البيان: "ولم تكن هناك أي أضرار أو إصابات لأي من السفن خلال هذا الحادث".

وفي سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، يوم أمس، عن تنفيذ إيران عمليات "غير آمنة وغير مهنية" قرب حاملة الطائرات أيزنهاور ومجموعة مرافقة في مياه الخليج.

ويوم 27 نوفمبر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا أن صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن على سفينة "يو إس إس ميسون" الأمريكية، بعد وصولها لإنقاذ الناقلة المختطفة "سنترال بارك".