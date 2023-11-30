العالم اليوم - البحرين تطلق محفظة استثمارية لحلول المناخ بـ750 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر البحرين تطلق محفظة استثمارية لحلول المناخ بـ750 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي للمملكة، الخميس، عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ بالتعاون مع إنفستكورب برأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار.

وقالت إنفستكورب، الخميس، إن محفظة "شركاء حلول المناخ" تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خال من الكربون مع التركيز على نشر حلول مناخية مثبتة تجاريا.

ولم تكشف ممتلكات عن حجم استثماراتها في الصندوق.

وجاء الإعلان في الوقت الذي انطلق فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الخميس في الإمارات.

وتأسست إنفستكورب عام 1982، وتدير أصولا بقيمة 50 مليار دولار. وتشتهر بإدراج العلامات التجارية للسلع الفاخرة مثل غوتشي وتيفاني اند كو، لكنها تشعبت بشكل متزايد إلى قطاعات أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدرج صندوق إنفستكورب شركة إنفستكورب كابيتال، التي توفر للمستثمرين إمكان الوصول إلى الاستثمارات المشتركة في السوق الخاصة عبر الأصول بما في ذلك الائتمان والعقارات والأسهم الخاصة.

واستحوذ صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي على 20 بالمئة من الشركة في 2017.