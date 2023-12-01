العالم اليوم - سيارة غريبة تلفت الأنظار في COP28.. هذه قصتها

انتم الان تتابعون خبر سيارة غريبة تلفت الأنظار في COP28.. هذه قصتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:20 صباحاً - بينما يتجه الإعلاميون إلى المركز الإعلامي في مؤتمر المناخ COP28، يقف أغلبهم مذهولا بسيارة سباق غريبة، تعرض خلال المؤتمر المقام بمدينة إكسبو دبي.

تحمل السيارة مجسم سيارات سباق الفورمولا، لكنها مكسوة بأجهزة إلكترونية، تكتشف لاحقا إنها "نفايات إلكترونية".

هذه السيارة عرضتها شركة Envision Racing وهي سيارة كاملة الحجم، وقابلة للقيادة مصنوعة بالكامل من النفايات الإلكترونية، كرد فعل على انتشار النفايات الإلكترونية على مستوى العالم.

تم تصنيعها ببراعة بالكامل من النفايات الإلكترونية، حيث تلفت الأنظار أجهزة آيفون القديمة في مقدمة السيارة.

واتضح أن السيارة هي عمل فني بالتعاون مع الفنان والمصمم البريطاني ليام هوبكنز.

ويدمج التصميم بسلاسة النفايات الإلكترونية المتبرع بها والتي تم الحصول عليها من شركة Music Magpie ومقرها المملكة المتحدة وأطفال المدارس.

وتتراقص أجهزة iPhone، وأجهزة الشحن، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والبطاريات، وحتى السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بشكل متناغم لتشكل جسم هذه السيارة الرائعة، في محاولة لرفع مستوى الوعي حول الحاجة الماسة إلى إعادة التدوير وإعادة استخدام ما يخلف أثرا رقميا.