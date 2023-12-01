العالم اليوم - رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار

انتم الان تتابعون خبر رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدعوى قضائية جماعية بقيمة مليار دولار، لتورطه في الترويج للرموز غير القابلة للاستبدال أو "NFT".

و"NFT" نوع من الأصول المشفرة، تسمح لك بتملك أصل رقمي مثل صورة فنية أو فيديو أو أغنية أو غيرها من الأصول التي يمكنك شراؤها.

وكان أسطورة كرة القدم البرتغالية قد أطلق مجموعته الخاصة من "NFTs" من خلال تطبيق "Binance"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022.

وتضم مجموعة "NFTs" الخاصة برونالدو، تماثيل متحركة تصور لحظات مميزة في حياته.

وقد بيعت بعض المقتنيات النادرة بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار، لكن العملاء المتضررين يزعمون أن تأييده دفعهم إلى القيام باستثمارات مكلفة وغير آمنة.

وتأتي هذه الدعوى بعد أسبوع من توصل "Binance" إلى تسوية بقيمة 4 مليار دولار مع المنظمين الأميركيين، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي للمنصة.

ورغم الجدل المثار قرر رونالدو الاستمرار بالتعاون مع المنصة، ونشر على حسابه الرسمي إعلان لشراكة قادمة بينهما.

وقد اعترف الملياردير الصيني زهاو، المالك للمنصة ومديرها التنفيذي، بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، وقد يواجه عقوبة السجن عندما يحكم عليه العام المقبل.

ووفقا للدعوى القضائية، كانت مبيعات "NFT" الخاصة بـ"Binance"، مدفوعة بـ"مساعدة من بعض المنظمات والمشاهير الأكثر ثراء وقوة في جميع أنحاء العالم"، بما في ذلك رونالدو.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن عمليات البحث عبر الإنترنت عن "Binance" ارتفعت بنسبة 500 بالمئة بعد الإعلان عن مجموعة رونالدو، وتم بيع عملاته المميزة غير القابلة للاستبدال في غضون أسبوع.

وتزعم ملفات المحكمة أيضا أن رونالدو كان يجب أن يكشف عن المبلغ الذي حصل عليه مقابل الشراكة رفيعة المستوى.