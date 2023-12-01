العالم اليوم - الإمارات تعلن إنشاء صندوق للمناخ بـ30 مليار دولار في COP28

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.. ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية للشيخ محمد بن زايد، خلال أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي" التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" في مدينة إكسبو دبي.

ورحب خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ.

وقال: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن بلاده استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

كما تحدث عن دور المؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها، والذي كان يشدد (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان) دائما على أن الثروة الحقيقية للدول تكمن في أبنائها.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:

العالم يواجه تحديات عديدة العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.

لقد قمنا في الإمارات على مدى العقود الماضية ببناء قدراتنا في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

التزمنا في الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.

نعمل على تسريع النمو الاقتصادي المستدام.

لطالما كان نقص التمويل من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي.

العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.

الصندوق يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهد أمس الأربعاء، بحضور الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة..انطلاق "منتدى الأعمال الخيرية والمناخ" الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" كوب 28" في مدينة إكسبو دبي.

يهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة.. بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل COP28 للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع.. بجانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال "COP28".

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة "كوب 28" ومبادرة الأسواق المستدامة.