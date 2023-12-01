العالم اليوم - حماس تعلن استهداف الجيش الإسرائيلي في غزة.. وإصابة 4 جنود

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن استهداف الجيش الإسرائيلي في غزة.. وإصابة 4 جنود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:28 مساءً - أعلنت حركة حماس، الجمعة، قصف قوات الجيش الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة، بصواريخ رجوم وقذائف هاون.

كما قالت حركة الجهاد في بيان، إنها هاجمت مدنا وبلدات إسرائيلية صباح الجمعة "ردا على جرائم العدو" في قطاع غزة.

وأكد مراسل "دوت الخليج" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، إجلاء 4 جنود إسرائيليين أصيبوا داخل قطاع غزة، الجمعة، ونقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وكانت إسرائيل استأنفت غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، صباح الجمعة، مع انتهاء الهدنة مع حركة حماس وعدم الإعلان عن تمديدها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس، مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، مع استئناف القصف الإسرائيلي.

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.