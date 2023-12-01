نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بالجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، بسفارة مصر بالجزائر، والتي بدأ فيها التصويت وفقا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة صباحا.

واستقبلت السفارة المصرية بالجزائر بقيادة السفير مختار وريده أفراد الجالية وقامت بتوفير كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.



وتتواصل عمليات الاقتراع على مدار 3 أيام اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

