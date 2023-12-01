شاهد.. توافد المصريين بالنمسا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في النمسا على لجان الاقتراع خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وقالت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه يمكن للناخبين مشاركتنا بفيديوهات وصور لمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.