نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. توافد المصريين بفرنسا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024 ورسالة خاصة من الأمين العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت سفارة مصر لفرنسا توافد كبير من أبناء الجالية المصرية هناك وذلك من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

ووجه الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا عبد الحميد نقريش رسالة خاصة لحث جميع المصرين بالخارج وليس بفرنسا فقط من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

فيما كانت قد أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن توافد ومشاركة فعّالة من الجاليات المصرية في فرنسا على لجان الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت الحملة أن الناخبين رفعوا أمام مقار اللجان الانتخابية أعلام مصر مُعلنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة "كما يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩".

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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