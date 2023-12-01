اليابان تكرم عالم المصريات الشهير يوشيمورا بوسام الإمبراطور تقديرا لمساهماته بتعزيز العلاقات

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت سفارة اليابان في القاهرة، اليوم، عالم المصريات الياباني ساكوجي يوشيمورا، الأستاذ الفخري بجامعة واسيدا، والرئيس السابق لجامعة هيجاشي نيبون الدولية، والذي يعتبر من أقدم علماء المصريات، حيث قضى 50 عاما من عمره في مصر يبحث عن الأثار المصرية.

وخلال حفل تكريمه، تم تقليد عالم المصريات بوسام جلالة إمبراطور اليابان، تقديرًا لمساهماته الكبيرة في تعزيز التبادلات الأكاديمية بين اليابان ومصر وترميم الآثار المصرية بما فيها مراكب الشمس للملك خوفو.

وحضر الاحتفال السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية.

ووصف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الذي اكتشف معه العديد من الاكتشافات الأثرية، ساكوجي يوشيمورا بأنه اسطورة وقلبه نابض بحب مصر والآثار المصرية، وقدم للآثار المصرية اكتشافات هامة من ضمنها مركب خوفو الثاني واكتشافات أثرية في منطقة الأهرامات.

وقال ساكوجي يوشيمورا، عالم المصريات الياباني أنه يعشق مصر وعاش بها أكثر من 60 عاما ولديه الآن أكثر من 42 مدرسة بحثية في مصر للبحث وتنقيب عن الآثار.

وأوضح ساكوجي أنه بدأ حياته الأثرية عندما قرأ كتاب لعالم المصريات البريطاني هوارد كارتر عن الملك توت عنخ آمون، لذلك قرر السفر إلى مصر، ويعمل في مجال الآثار والتنقيب عن الآثار.

ومن جانبه، أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه سيبدأ العمل في مشروع أثري في الأهرامات بتعاون مع الجانب الياباني وعالم المصريات ساكوجي يوشيمورا.