فيديو.. أبناء الجالية المصرية في لندن يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حرص أبناء الجالية المصرية في لندن على الذهاب اليوم الجمعة إلى السفارة المصرية من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

واستعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من إدلاء المواطنين المصريين بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إذ فتحت سفارة مصر فى لندن الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا.